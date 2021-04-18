眨眼NBA常規賽季已走向尾聲，各隊只剩大約一個月爭入季後賽，而今年的入圍方式有所改變，預期戰況將變得更刺激。去年由於疫情影響，聯盟推出了一個附加資格賽（Play-in）制度，讓球隊有較公平機會爭奪東、西岸最尾種籽，結果進行後大受好評，於是決定本季繼續推行，還擴大了機制：今年東、西岸常規賽成績排第7及8名的球隊，不會自動獲得季後賽席位，首先要打一場附加賽，勝者才成為第七種籽；同時常規賽戰績第9及10名的球隊也打1場，勝方將會跟前者的負方一決生死，爭逐最後第八種籽。

對於這次改制，存在正反不同看法，有人擔心會不會因為入季後賽的機會擴展到排第10都「有得玩」，令球隊更不重視常規賽戰績？但我看這不會發生，甚至相反，由於保證必入季後賽的球隊從前8名縮減到前6名，中游隊伍的競逐只會變得更激烈，沒有「Hea打」的空間。亦有球迷對NBA行之已久的制度突然轉變覺得不慣，但其實換個角度看，這附加賽只不過等於增加了一輪季後賽，而前列隊伍輪空了而已。事實上類似的「Wild Card」賽制，在美國MLB職棒和NFL美式足球都存在。

改制的一大目的當然是為了增加收視及關注度。好像我捧的愛隊紐約人今年大翻身，目前5連勝正正就排在東岸第6，與前面第4、5名球隊的勝率只差0.5場和1場，跟後面2隊卻又只是相距1.5和2場，形勢極之緊張。季後賽還未開打，現在已經先變得刺激，這個新制，我個人認為是有趣的。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報