隨着12支歐洲大球會發表聲明指將出戰新創立的歐超聯，歐超聯開波勢在必行。作為全新比賽，到底歐超聯有甚麼球隊出戰？賽制又是如何？又為何要舉辦全新的比賽挑戰現有的歐聯？一文同你睇清歐超聯！

問：歐超聯參賽球隊？

答：現時包括英超的曼聯、曼城、阿仙奴、利物浦、車路士、熱刺、西甲的馬德里體育會、巴塞隆拿、皇家馬德里、意甲的祖雲達斯、國際米蘭，以及AC米蘭都表明將會出戰歐超聯，並成為歐超聯創始成員。但歐超聯的聲明表示，創始成員將有15支球隊，預計尚餘的位置將留給暫時拒絕落水的拜仁慕尼黑，另外多蒙特，法甲的里昂、馬賽亦有機會成為一份子。

問：歐超聯賽制？

答：每季歐超聯將有20支球隊出戰，15支為創始成員，另外5個席位將給予各大聯賽前列位置球隊。首階段20支球隊將分成2組，每組10隊打主、客兩循環賽事，每組前3名將晉身八強，而第4及第5名將打兩回合的附加賽爭奪尚餘的出線席位。其後八強將打兩回合淘汰賽，並在5月底上演一場過的決賽。

問：為何成立歐超聯？

答：按歐超聯聲明所指，一眾歐洲大球會過去曾與歐洲足協（UEFA）多番就改革歐聯作商討，但雙方在「提升比賽質素」以及「額外的財政收入」兩方面未能達成共識。而且在疫情之下各支球隊的收入銳減，現有的經濟模式受到動搖，寄望創造新的定期比賽可以完成提升比賽質素及提升商業價值兩大原則，令歐洲足球金字塔各級受益。一句講晒，錢作怪！

問：對歐聯及本土聯賽影響？

答：雖然歐超聯聲明指希望與UEFA及國際足協（FIFA）未來展開直接對話，尋求合作空間，但求雙贏局面。然而，歐超聯成立最受影響必然是歐聯，雖然未知創始成員會否拒戰歐聯，但觀乎祖雲達斯主席艾涅利等原在UEFA身居要職的人士相繼離開UEFA，估計雙方「翻面」機會極高，令歐聯隨時變成「德法錦標賽」，大大影響觀賞性。同時，各地足總及聯賽賽會都反對舉辦歐超聯，角力之下或促成最極端情況—創始成員退出本土聯賽，令歐超聯變成周末比賽。

問：歐超聯參賽球隊收入？

答：現時仍未有確實數字，但據指歐超聯是由美國摩根大通銀行出資推動，據《BBC》去年報道估計新比賽價值高達46億歐元（約427億港元）。按現時的報道，15隊球隊先瓜分一筆35億歐元的「基礎設施補貼」，而有關的電視轉播及贊助收入，15隊創始成員球隊可先分得32.5%，然後20隊參賽球隊再分32.5%，未有打入淘汰賽的球隊就按成績分20%，其餘15%就按球隊名氣及聲望作分配。《紐約時報》指出，創始成員收入可望高達3.3億歐元（約31億港元），是現時歐聯的4倍以上。

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