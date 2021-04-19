歐洲12家大球會共同宣佈將會創辦歐洲超級聯賽，歐超聯的官方聲明中已提出創辦新賽事最大誘因為令參賽隊伍收入提升。據現時歐洲傳媒披露，歐超聯由美國投行摩根大通出資，加上未來轉播權及贊助收入，據報15隊創始成員可望比起出戰歐聯所得賺多4倍。錢作怪，就是促成歐洲超聯產生的催化劑。

歐超聯在公佈成立的聲明中提到，創辦新比賽全因疫情影響下舊有經濟模式嚴重受影響，而在與歐洲足協（UEFA）多番商討下，仍未在「提升比賽質素」及「額外財政收入」的問題上取得共識，所以決定推動全新賽事，達致提升比賽質素及提高商業價值的目標。

《BBC》早在去年已經報道，歐超聯初步構思時，投行摩根大通亦有份參與討論。據《天空體育》周日的報道指出，歐超聯成事亦因摩通「泵水」支持，將會出資50億美元（約390億港元）幫助歐超聯成立。其中15隊創始成員球隊將可瓜分35億歐元（約325億港元 ）的「基礎設施補貼」，作為補償因疫情而損失的收入，即每隊已起碼有2.33億歐元入袋，對於各支球隊可說是雪中送炭。

同時，有消息指網上體育串流平台DAZN願意支付35億美元的競投歐超聯播映權，加上其他贊助收入分成，有傳媒估計創始成員的收入可望高達4億歐元。對比歐聯，前季冠軍利物浦獲得1.1億歐元的分成，而去屆冠軍拜仁慕尼黑就估計將有1.3億歐元，數字上與歐超聯相距甚遠，難怪吸引到12支球隊願意冒險自立門戶。

曾在1998至2003年擔任曼城球會會長的貝恩斯坦（David Bernstein），坦言對於英超Big 6的決定非常失望，為他們感到羞恥，而令到一眾球會有此決定，原因不外乎是「貪心」或「絕望」：「我有生以來一直支持曼城這球會，是我一直心愛的球會。今次我卻感到羞恥，作為擁有悠久歷史的球會，對於足球該抱有莫大的責任。這些球會之所以推行歐超聯，主要原因是相信當中部分球會目前正在負起龐大債務，我深信這包括了皇家馬德里與巴塞隆拿，以及至少一支英超球隊，正面對如何處理達10億鎊的債務。對於他們來說已經處於絕望的境地，在疫情期間這些球會能夠在削減球員減金支出相當有限。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波