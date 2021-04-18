巴塞隆拿上星期六喺西班牙盃決賽，喺下半場13分鐘內連入4球，包括美斯梅開二度，最終以4:0大炒畢爾包，第31次捧走呢項錦標。不過，唔知係咪驚以後冇機會，完場後一班巴塞球員，竟然排住隊同盛傳會喺季後離隊嘅美斯合照，搞到好似最好一次為巴塞上陣嘅決賽咁。至於畢爾包就真係「慘慘豬」喇，原本仲諗住有機會借住疫情關係，喺1個月內連贏2屆西盃，點知就雙失收場認真冇癮。

19/20年西盃決賽由畢爾包對皇家蘇斯達，由於雙方都想喺球迷入場見證下先踢決賽，結果一直拖到今個月三號先上演，最終都等唔到球迷入場，而畢爾包亦以0:1輸咗畀皇家蘇斯達。

「雙失」畢爾包吞四蛋

喺短短兩星期之後，佢哋又要喺今屆決賽硬撼巴塞，牌面實力贏晒嘅巴塞，今場一開波就壓住畢爾包嚟踢，仲有唔少攻門機會，但就係入唔到波，半場互交白卷。換邊後踢到60分鐘，巴塞終於嚟料，先由基沙文喺門前接應法蘭基迪莊地波傳中撞入打開缺口，三分鐘後又到佐迪艾巴交出助攻，由迪莊近門頂成2:0。跟住就輪到美斯發威嘞，呢位阿根廷球王先後喺68同72分鐘建功，為巴塞鎖定4:0勝局。連同呢兩球在內，美斯今季喺各項賽事夾埋已經入咗31球，係佢連續13季入到最少30球。

美斯巴塞生涯第35冠

呢個已經係美斯喺巴塞生涯嘅第35個冠軍，亦係佢個人第七次贏到西班牙盃，令佢同碧基、布斯基斯一齊追平咗由畢爾包名宿基恩沙保持嘅西盃捧盃次數紀錄。美斯歷嚟喺西盃決賽累積入咗九球，亦成功壓倒另一位畢爾包名將薩拉（八球），成為喺呢項賽事決賽歷來入波最多嘅球員。

巴塞上季四大皆空，係07/08年球季以嚟首次，加上喺歐聯俾拜仁慕尼黑以8:2「血洗」，美斯亦一度意興闌珊，喺休季時爆出離隊風波。幾經波折終於再嘗捧盃滋味，呢位33歲老將真係百感交集，佢賽後話成世人都效力呢支球隊，能夠以隊長身份捧盃真係別具意義。佢仲話今年對巴塞嚟講真係好艱難，但注入咗新血後球隊已經慢慢強大起嚟，希望可以藉住今次勝利，喺西甲後上封王。上任後一直俾人睇死嘅朗奴高文，亦都話目前喺西甲排第3、以2分落後榜首馬德里體育會嘅巴塞，一定會為錦標戰鬥到最後。

雖然巴塞喺美斯帶領下又擸一冠，但一日未續約，都唔知佢出年仲會唔會留喺魯營球場，有外國傳媒就捕捉到一個相當有趣嘅畫面，成班巴塞隊友竟然排住隊同美斯合照，十足十「last day」餞別咁款，夠晒耐人尋味。