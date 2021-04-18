今季列斯聯首席射手班福特，目前在聯賽已經攻入14球，另外貢獻七次助攻。即使對上2場這位27歲射手「食白果」，但他已表明希望可以在最後7場比賽再入6球，達成今季攻入20球的目標。雖然班福特今季狀態不俗，不過似乎都未能得到英格蘭領隊修夫基的賞識，假如要參加今夏的歐國盃賽事，相信班福特仍要下不少苦功。

目前班福特與愛華頓前鋒卡維特利雲以14球並列英超射手榜的第4位（見附表），落後榜首的哈利卡尼七球，要爭奪英超金靴有一定難度。不過這位27歲鋒將接受訪問時就提到，自己今季的入球目標為20球：「這取決於我是否可以踢足90分鐘的比賽，老實說，我希望可以射入20球。我知道這個數字不少，要在7場攻入6球，但這就是我目標。」

雖然班福特今季狀態不俗，惟此前3月份的國際賽期，修夫基寧願挑選阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯，反而班福特意外落選，雖然有報道指這名列斯前鋒已經非常接近入選英軍，惟班福特依然在苦等「三獅軍團」的尾班車。其實班福特擁有為愛爾蘭出戰的資格，可惜愛軍教頭史堤芬堅尼表示班福特已明確拒絕：「班福特與我們的健身教練有聯絡，他表示不想入選愛爾蘭國家隊，他的願望是為英格蘭效力。」

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