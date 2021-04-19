24歲嘅網絡紅人J保羅(Jake Paul)日前喺UFC擂台同著名綜合格鬥選手艾斯基朗(Ben Askren)上演對決。結果呢位喺YouTube有超過2,000萬追蹤者嘅拳手用咗兩分鐘都冇，就已經用一套組合拳將艾斯基朗打低。雖然已經36歲，喺MMA賽場退休一年幾嘅艾斯基朗最後企得番起身，不過主裁判最後都判斷佢冇辦法繼續比賽，直接宣佈J保羅以T.K.O.方式勝出。

外界一直盛傳J保羅打完艾斯基朗，下一個對手就會係美韋達。唔通嚟緊真係會睇到「不敗拳王」大戰「YouTube拳王」？

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