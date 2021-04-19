2019年出任足總技術總監，有「冰島雷神」之稱的前冰島U15主教練艾拿臣，與足總於6月約滿後不會留任，而足總隨即啟動全球招聘程序，物色新任技術總監。

金判坤於2017年底突然離開足總，足總經過近一年的招聘程序，最終聘請曾在冰島領導菁英足球發展項目的前冰島U15主教練的艾拿臣為足總技術總監，而他於2019年1月上任，合約為期兩年，即今年1月屆滿，但因新五年計劃「展望2025策略計劃」上馬，艾拿臣獲延長合約半年，至今年6月。

足總上周低調公開招聘技術總監的廣告，而足總今證實艾拿臣將於6月約滿後離職。有傳年薪過百萬的艾拿臣因未獲支持令其意興闌珊，決定不提續約，但也有消息指圈內對這位50歲的青訓教練任內未有太多建樹，足總無意與他續約。

艾拿臣能夠獲選為足總技術總監，除足總與冰島足總的合作關係，還與冰島能夠打入2016歐國盃躋身8強，2018年打入世盃決賽周有關，足總高層希望仿傚該人口只有30餘萬的歐洲小國成功推動足運的方式，希望為香港足運發展能夠帶來突破。

足總於19年公佈艾拿臣出任技術總監時指其職務為提升香港教練水平、就香港足球風格發展提供技術意見、監督球員從基礎到成年國際層面的發展系統等等。他接受訪問時表示不應太依賴外國專才而提拔更多本地教練，但曾與他合作交手的本地教練指艾拿臣不易合作，也未有提出太多提升教練水平的建議。

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