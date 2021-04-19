歐洲12家大球會共同宣佈將會創辦全新的歐洲超級聯賽，當中西甲豪門皇家馬德里亦是一份子。皇馬大力參與，相信有不少都跟會長佩雷斯的意思有關，事關後者非常支持歐超聯，認為這個全新聯賽將會在各個方面都大大幫助到足球，更是「實現40億球迷的心願」。據英國《每日郵報》指，這位「銀河艦隊」會長佩雷斯將出任歐超主席。

現年74歲的佩雷斯上月在沒有任何競爭對手之下，成功第5度連任皇馬會長的佩雷斯，新一期任期去到2025年。對於今次由多間歐洲球會創立的歐超聯，佩雷斯就表示大力支持，他向西班牙《馬卡報》表示：「我們（創辦歐超）將會全力幫助到足球，為歐超取得它應該有的位置。」

他續道：「足球是世上唯一一項擁有超過40億球迷的全球化運動，作為大球會，這是我們的責任去實現球迷的意願。」《每日郵報》和《意大利足球報》的報道紛紛指出，佩雷斯已確認將會擔任歐超的主席，惟這個新賽事尚未有新的開賽日期。

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