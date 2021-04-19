繼周日歐洲12支頂級球會宣佈另起爐灶，籌備歐超聯震撼體壇之後，有份宣佈參戰的英超球會熱刺，周一就向球壇再拋下另一枚震撼彈，在英聯盃決賽前6日，突然將入主僅一年零5個月的領隊摩連奴辭退。

事實上，熱刺在季尾衝刺的關鍵時刻，在近年難得的捧盃希望前夕，選擇辭退摩連奴及整個教練團，時機的確令人摸不著頭腦。外界有傳摩連奴被炒的真正原因，是反對熱刺參加歐超聯充當「正義使者」，與球會老闆利維炒大鑊才突然下台。

筆者暫不猜測熱刺辭退主帥的真正原因，但「寸王」被炒似乎只是時間問題。首先是戰績上，由於今季是「摩二季」，外界都會憧憬摩連奴能為熱刺帶來獎盃，季初熱刺一度踢出連勝走勢，包括在去年11月以2:0擊敗曼城，當時熱刺一度被捧為爭標熱門。

然而面對爭冠的壓力，加上多線作戰未能兼顧，陣容原本不算厚實的熱刺被打斷氣勢後，戰績終告不斷下滑。在歐霸盃意外16強出局後，目前距離前四差距5分，如果今季無法取得前四，6日後的英聯盃決賽又無法擊敗曼城，未能打破球會近13年來的錦標荒，「摩二季」可算是徹底失敗，可惜摩連奴卻突然捱不到這天。

其次是戰術上，十年前摩連奴曾被世人稱呼為戰術大師，「泊大巴」的防守反擊戰術，為他帶來一個又一個冠軍，更為他贏得兩度入主車路士、皇家馬德里、曼聯等頂級豪門執教的機會，他們的班主都是沒有眼光嗎？肯定不是。

不過，級數明顯比其他豪門低一級的熱刺，陣中頂級球星數來數去亦只有哈利卡尼一人，整支球隊亦似乎無法成功執行摩連奴最擅長的防反戰術，事實上以卡尼、孫興民為首的攻擊線，今季為熱刺在英超的先入球次數有20次，半場領先亦有16次，然而摩連奴領先後往往選擇全軍退守，多達7次在半場領先後無法取勝，領先下失分多達18分屬英超尾二，最後10分失球更屬英超最多。

前曼聯領隊領隊莫耶斯說過，領先一球永遠是最危險的。隨著疫情前各支英超球隊的軍備競賽，就算是英超細球會，都會選擇破球會轉會費簽下球員增強實力，以保住價值連城的英超席位，落後一球仍有鬥心及能力死拼。故現時的英超已不是十多年前，只有兩、三隊獨大，強隊實力上未有壓倒性優勢，就連曼城早前也可以敗給列斯聯，更何況本身實力不算最強、班主利維又不太願意花錢補強的熱刺。

事實上，熱刺今季起用過不同的防守組合，但似乎沒有一名防守球員能長居正選，去夏收購的中場賀積查治雖然適合摩連奴的踢法表現尚可，但熱刺的資金及吸引力就只能購入這種二線球員。前曼聯隊長堅尼則認為：「熱刺這球隊在防守上，包括門將在內，根本不夠好。以前摩連奴的球隊通常會有出色的後衞、有正確意識的中場，但這支熱刺不夠硬朗，中後場球員根本無法穩守。」有傳摩連奴希望在今夏為熱刺購入「新VVD」維斯達加特，為熱刺穩定防線，可惜他現時已沒有機會。

近日曼聯中場保羅普巴近日就公開抨擊過摩連奴，指責對方處事總愛與球員作對，令球員們感到自己很卑微。在這種高壓管理下，不是每名球員都能接受，以往帶領波圖時全是未成名的球員，帶領國際米蘭時全是豪門棄將，這些球員都能上下一心聽令摩連奴的指揮，更為他贏得「摩daddy」的稱號。

不過，當事情發展不順、球隊戰績不佳、失球不斷時，摩連奴往往會將責任怪責到球員身上，特別是無法執行摩佬防反戰術的防守球員，往往受到摩連奴針對，甚至被「打造」成輸波罪人，尼當比利、奧里亞甚至已離隊的丹尼路斯，亦曾被摩連奴公開批評。在歐霸意外出局後摩連奴甚至怪責球員輕敵的態度，自己如像沒有責任般，這樣的管理手法對於現時的年輕球員、個個自以為是頂級球星的英超球員來說，肯定是「口服心不服」。

事實上，當摩連奴最初入主熱刺時，不少刺迷都會憧憬，球隊終於迎來一位世界級領隊，就算你不同意亦不能沒殺他以往的戰績。然而熱刺與摩連奴先天上已是「八字不合」，要摩連奴將普捷天奴留下的進攻型球隊，在缺乏資金下改造難屬困難，實有一種「巧婦難為無米炊」的無奈。正如堅尼早前所說如給他一名世界級中堅及門將，熱刺今季戰術甚至摩連奴的處景也未致太差。

雖然58歲的摩連奴，曾嘗試作出改變大玩社交媒體，嘗試與新一代的球員更加親近。然而摩連奴一成不變的戰術，多次領先下失分實在難看；加上處於困境時，又不懂處理與球員們的關係，注定摩連奴與熱刺只是一段沒有結果的愛情。

文：尊嘉

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