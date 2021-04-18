周日英格蘭足總盃上演另一場四強賽事，由聯賽「三哥」的李斯特城鬥榜下游的修咸頓。今仗在多達4,000名球迷入場打氣之下，李城靠近況大勇前鋒伊恩拿祖下半場55分鐘射入全場唯一入球，以1:0小勝修咸頓，為1969年後再次打入英足盃決賽，將會與車路士爭奪冠軍。

周日在溫布萊上演的四強，在英國政府的批准之下再次讓球迷入場觀賽，然而因仍在試驗階段，所以只允許溫布萊球場範圍所在的布倫特區當地居民入場。李城今仗有中堅蘇恩古傷癒復出，另外早前因違反檢疫規定的艾約斯佩雷斯復出擔正，同樣停賽期滿復出的占士麥迪臣則先列後備。上半場最具威脅射門來自李城老將占美華迪接應佩雷斯的直線，跑贏對手的碧拿歷克後近門起腳，惜角度太窄下射門柱邊出界，雙方打成0:0平手。

易邊再戰10分鐘，李城的華迪左路接應隊長直線，一舉壓落底線傳中，伊恩拿祖起腳首先省中維斯達加特，但皮球再次落在其腳下，近門一射破網助李城先開紀錄。此後兩隊互有攻守，但未有再增添比數下，李城以1:0氣走修咸頓入決賽，為球會事隔52年後再入英足盃決賽，李城將與周六淘汰曼城的車路士於5月15日在溫布萊爭奪今屆冠軍。

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