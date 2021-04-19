瑞士網球天王費達拿周日在社交媒體宣佈，下月將會連續出戰日内瓦公開賽及今年度第二個大滿貫賽的法國網球公開賽，這位20個大滿貫錦標得主表示非常期待參戰，並會用接下一個月時間努力訓練。

久休復出的費達拿自去年初澳網四強出局後，已休戰了14個月時間，但他上月復出第一擊出師不利，出戰卡塔爾網賽八強止步。今次宣佈連續出戰五月中下旬舉行的日内瓦網賽和法網兩個泥地賽賽事，僅是他今年的第二和第三場比賽。費達拿在社交媒體表示：「大家好嗎，很高興告訴你們我將會參與日内瓦（網賽）和巴黎（法網）。在此之芾，我會用餘下的時間去訓練，急不及待想再在瑞士比賽。」

39歲的費達拿去年兩度為膝蓋開刀做手術，僅出戰澳網後就休戰了整個2020賽季，今次是他繼2019年後再度參戰法網，亦是他這兩年出戰的第二個大滿貫賽。費達拿20個大滿貫當中，只曾在2009年贏過法網一次。今年日内瓦網賽將在5月16日至22日舉行，而法網就在5月24日至6月13日於巴黎舉行。

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