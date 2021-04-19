歐洲足協（UEFA）周一公佈2024年起的歐聯改革方案前夕，雖然受到歐超聯成立的挑戰，但未有阻擋UEFA改革歐聯的決心。最終UEFA公佈改革方案，歐聯正賽參加球隊將由現時的32隊增至36隊，正式取消分組賽並改行「瑞士制」決定淘汰賽資格，每支球隊至少會踢10場賽事，比起現時的6場分組賽為多。

早前已經有傳媒爆料，歐聯改制的具體方案，周一UEFA落實相關消息，歐聯參賽球隊總數將由32隊增至36隊，最大的變化是取消傳統的分組賽，36支參賽球隊將會處於單一聯賽之中，每支球隊會與10支不同的球隊對決，主客各踢5場。

最終36支球隊將按成績進行排名，這個聯賽頭8位的球隊將直接晉身淘汰賽，排第9至24位的球隊將進行兩回合的附加賽，爭奪16強席位，排第25至36位的球隊將會出局。類似的比賽形式仍會應用於歐霸賽事之中，至於這些歐洲賽的參賽資格，將繼續開放予各地聯賽的球隊按成績爭奪。UEFA又強調，歐聯決賽將繼續在周中舉行，以代表對各地聯賽的重視。

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