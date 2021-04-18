周日歐洲球壇爆出震撼新聞，包括巴塞隆拿、皇家馬德里，以及曼聯在內的12家一線歐洲班霸將會出戰已經醞釀多時的「歐洲超級聯賽」。但在消息一出後，歐洲足協（UEFA）與英、意、西，德足總聯手發聲明，警告參賽球隊的球員未來或被禁出戰歐洲賽或國際賽。然而，一眾有意參戰的球隊並未卻步，英超Big 6更同步發聲明指將出戰歐超聯，正式向UEFA宣戰。

周日據多家歐洲傳媒報道，已經醞釀多時的歐超聯將正式公佈上馬，並指出英超的Big 6、西甲的巴塞隆拿、皇家馬德里、馬德里體育會、意甲的祖雲達斯、國際米蘭，以及AC米蘭在內的12家大球會將為創始成員。雖然消息未被證實，但UEFA已經迅速發聲明回應，指留意到有多家歐洲球會有意另組新賽事，但表明會與各國足總聯手阻止事件，並以禁止參賽球隊旗下球員出戰歐聯、歐霸、歐國盃，甚至世界盃作威脅。

然而，12大球會未有畏懼，包括英超Big 6球會在內更齊發聲明指出將會出戰一項由12支球隊共同創辦並管理的超級聯賽。聲明中歐超聯參賽球隊指過去時間已與UEFA就歐聯改制作多次商討，但包括提升比賽質素及額外財政收入的問題雙方始終未得到共識，所以決定推動全新賽事。同時表示希望在疫情之下，做到提升比賽質量以及提高商業價值，從而令全歐洲球壇同樣受益。

聲明中同時提到比賽的賽制，包括創始12會員在內每季將有20支球隊參賽。20支球隊分兩組，每組10隊打主、客兩循環賽事，每組前3將打入八強，而第4及第5將打兩回合的附加賽爭奪尚餘的出線席位。其後八強將打兩回合淘汰賽，並在5月底上演一場過的決賽。

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