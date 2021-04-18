湖人上周六憑舒路達（Dennis Schroder）在法定時間結束前3.5秒上籃得手，逼和爵士110:110，並於加時打出17:5的攻勢，最終以127:115勝出。

主場的湖人今戰續有安東尼戴維斯（Anthony Davis）和勒邦占士（LeBron James）因傷缺陣，但重返正選陣容的杜蒙特（Andre Drummond）攻入了全隊最高的27分及搶下8個籃板球，舒路達和樸比（Kentavious Caldwell-Pope）則各入25分。爵士是役也有米曹（Donovan Mitchell）、干尼（Mike Conley）和高拔（Rudy Gobert）幾名主將因傷休戰，但倒戈的卡拉臣（Jordan Clarkson）有27分進賬，恩高斯（Joe Ingles）得20分及平生涯最高的14助攻，伊利亞蘇華（Ersan Ilyasova）也攻入20分，但他在加時比賽初段犯滿離場，直接影響了戰局。恩高斯賽後說︰「我們缺少了四名相當重要的球員，今場大部份時間我們都做得很好，離贏出這場比賽只差一步。」

可幸的是，在上周五主場鬥溜馬之役扭傷足踝的米曹，經磁力共振檢查後，證實沒有結構性損傷，預料休戰數場便可歸隊。

另外，ESPN報道，湖人原本有望趁本月28日作客華盛頓出戰巫師的機會，以上季NBA總冠軍身份到訪白宮，跟現任美國總統拜登會面，但礙於疫情及行程安排問題，訪問未能成事。消息指，雙方不排除日後會就此再作安排。

文：童健