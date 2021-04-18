曼城爭取成為史上首支英格蘭四冠王夢碎！上周六英足盃四強，曼城在溫布萊球場0:1不敵車路士出局，四條戰線首關已失利。藍月主帥哥迪奧拿今戰作出八個正選調動，被指心態不夠認真，哥帥反駁指在頻密賽程下陣容並無不妥，強調重視每場比賽，只有最終賽果無法保證。

文：何西

曼城在1星期前英超主場1:2爆冷不敵列斯聯，該仗賽後已有抨擊聲音指哥帥放眼歐聯賽事，在本土賽事排出較弱陣容應戰。相比起曼城在上周三歐聯八強次回合強陣出擊下作客多蒙特反勝2:1，曼城在上周六英足盃四強對車路士的正選陣容，足足作出八名球員調動之多，只有中堅魯賓戴亞斯及一對中場洛迪卡斯簡迪與奇雲迪布尼續任正選，換上史達寧、費倫托利斯及費蘭甸奴等近期未受重用的球員。相比之下，同樣在上周中出戰歐聯八強次回合的車路士，情況剛剛相反，與上周二在西班牙中立場對波圖輸0:1一戰相比，車仔今仗保留了八名正選球員，只換上了迪姆華拿、薛耶治及門將阿列沙巴拿加。

車仔近5屆4入決賽

曼城征戰四條戰線，即使在今仗作出大幅輪換仍略見疲態；車路士在上半場藉一次突擊將皮球送入網內，但被判越位入球無效。炮製這詐糊的一對攻擊組合——迪姆華拿與薛耶治在下半場重施故技，前者在55分鐘突破越位後妙傳予薛耶治射入全場唯一入球，助車路士以1:0氣走曼城，近5屆第4度躋身英足盃決賽。

哥帥在英足盃賽前已強調曼城今季目標並非要成為四冠王：「人們不斷地去談論曼城能否成為四冠王，但我並不在乎。」賽後哥帥再以嚴詞反駁不重視英足盃的指控：「大家認為我們不重視這項賽事？你認為史達寧、費倫托利斯與加比爾捷西斯，不值得在今仗獲派上陣？我們只是輸掉了比賽，而當你落敗，就等於所有決定都是錯的，這是很差勁的論點。」

下周日英聯盃決戰熱刺

「如果我們不重視，就不會連續4屆打入英足盃4強或英聯盃決賽，也不可能躋身歐聯四強。我們在這4、5年間踢了很多場英足盃賽事，並表現出爭勝的決心。我向勝出的車路士道賀，假如賽果是由我們晉級，又會發生甚麼事？八個調動又是甚麼意義？」

繼上屆之後再次英足盃四強止步，曼城在今季仍有三大錦標爭逐，除英超外，還有下周日中立場對熱刺的英聯盃決賽，以及馬上於數日後開打的歐聯四強首回合賽事，屆時要惡鬥由尼馬及基利安麥巴比領軍的法甲豪門巴黎聖日耳門，將成曼城今季最大挑戰。

手機用戶請按此放大圖表