港超聯球會愉園守衛林衍廷在上月對天水圍飛馬的港超聯賽後，被球證羅碧芝指以他以涉侮辱用語。足總紀律委員今晚審理案件，經研究後裁定林衍廷罪成，判罰停賽10場，而愉園將接納判罰，不會上訴，即林可提早「收咧」。

愉園上月港超聯作客0:1不敵飛馬，守衛林衍廷疑不滿擔任主球證的國際女球證羅碧芝執法，賽後激動向她投訴，並涉使用到帶有侮辱性字句，羅碧芝隨即向林出示紅牌作警告，而羅碧芝除在賽後球證報告事件，也向足總作出書面投訴。

足總董事會早前決以事件需要整理資料，延至今晚的足總紀律委員會審理此案，而委員看過球證報告，聽取過涉案球證羅碧芝供詞，與林衍廷的辯解後，裁定林衍廷違反足總紀律章則15.1，即任何人以任何方式侮辱他人，尤其是使用攻擊性動作或言語，或違反了公平競賽之原則，或展示有違體育精神的行為，紀律委員會將依照國際足協之紀律章則第13項之罰則進行處分，判罰他停賽10場，足總判決指，愉園可就判決提出上訴，也並可厶罰款代一半刑罰。

愉園獲悉裁決後，回應接納足總對林衍廷的判罰，而愉園只餘四場聯賽與三場季後賽，在放棄為林衍廷上訴後，如以罰款代刑則仍可在最後兩場季後賽落場。

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