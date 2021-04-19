熱刺周一證實跟領隊摩連奴及教練團解除職務，本地足球名宿鄭兆聰認為熱刺的人腳跟曼市雙雄、車路士及利物浦等勁旅相比時處於下風，惟主席利維當日聘請摩連奴之時，相信是希望在有限人腳之下，憑「寸王」的經驗帶領熱刺爭取歐聯席位、甚至贏得錦標，可惜最終結果未如理想，球隊氣氛亦無反彈跡象，故摩連奴難以推卸責任。

摩連奴在2019年11月接替普捷天奴成為熱刺領隊，坊間期望他帶領球隊打破10多季的錦標荒，惟「寸王」只執教球隊17個月，周一遭熱刺解僱。鄭兆聰直言熱刺人腳跟英超列強比起來仍有差距，但相信利維聘請摩連奴執教時抱很大期望，除爭取錦標外，亦想爭歐聯席位。不過熱刺表現平平，季內多次在下半場失分，鄭兆聰指熱刺的防守漏洞多，但這亦非摩連奴一人之過錯，「熱刺中後場人腳不平均，但球隊沒資金買一級中堅或防守中場。而進攻方面，除孫興民及哈利卡尼，其他球員的進攻能力不是太高。我們看到的問題，相信摩連奴也看到，但是解決不到。」

熱刺今季簽入馬特杜靴迪等新兵，未能要重要賽事助球隊爭勝，而借入的加里夫巴利又無甚作為，鄭兆聰表示摩連奴難以推卸責任。再者，疫情令百業蕭條，在經濟不景的情況下，鄭兆聰指熱刺主席利維未必會重金增兵，「以現時經濟，利維好難買兩、三個一線球員。他聘請得摩連奴，就是期望他用這些人腳打出好成績，但最終達不到目標。」熱刺在英聯盃決賽前解僱摩連奴，鄭兆聰相信這也是利維不得不做的決定，「摩連奴跟球員關係差，球隊氣氛不好，我亦看不到球隊有反彈跡象。」他續指，「若留用摩連奴，可能要換好多球員，季尾要花很多錢。所以利維現時解僱摩連奴，相信希望保持原班人馬，看看哈利卡尼會否留隊吧。」

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