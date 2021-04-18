周一英超獨腳戲列斯聯主場迎戰利物浦。列斯在上輪聯賽勇挫榜首曼城，這邊廂利物浦則剛正式宣告今季四大皆空，進攻把握力不足的頑疾仍然未能解決，今戰難在艾蘭路球場取足三分而回，列斯受讓半/一捧下盤。

文：何西

列斯聯相隔16年在今季重返英超，首戰便是在去年9月與利物浦交手，結果雙方激戰下前者於晏菲路球場以3:4惜敗。列斯回歸英超表現有起有跌，近期正值狀態大勇，上輪作客榜首曼城爆大冷以2:1擊敗對手，連贏三場。守將李安谷巴在該仗領紅被逐，今仗無緣候命，德國中堅羅賓高治可頂上其位置。進攻方面，上仗因借用條款不能上陣的積夏里遜可望復任正選，右路的拉芬夏比洛尼雖有小傷，預計仍可候命，配合今季英超已入14球的中鋒班福特，進攻火力不用懷疑。

紅軍三叉戟失準

利物浦在數字上已無法追上曼城，英超衞冕失敗；加上剛於上周三歐聯8強次回合主場0:0賽和皇家馬德里出局，確定今季四大戰線全部畢業，球季餘下唯一目標是力爭聯賽前四排名。由於今輪聯賽展開前排名第四的韋斯咸剛於上周六落敗，紅軍若能在今戰勝出便能取而代之暫時重返第四。

球隊最近在英超的戰績無疑有所改善，與列斯一樣近三場聯賽全勝，不過進攻效率欠佳仍是紅軍的問題，上周對皇馬一仗便錯失一些入球良機，招牌進攻三叉戟中除了穆罕默德沙拿能保持高入球量外，羅拔圖法明奴與沙迪奧文尼的進攻水準與上季相比皆有滑落，主帥高普或會讓迪亞高祖達擔正。另一邊廂紅軍後防缺少了多名受傷的主力，防線不時犯下低級錯誤，面對擅長踢反擊的列斯聯隨時失守。

列斯聯主帥比爾沙賽前為球員「減壓」，表示球隊目前水平與英超Big 6相差甚遠，但其實該隊今季在主場與Big 6球隊交手至今仍保持不敗，至今迎戰曼城、車路士與阿仙奴皆和局收場，並且悉數贏盤，今仗乘強勢鬥紅軍有力搶分，受讓半/一值博。