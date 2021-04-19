足總紀律委員會今晚就愉園主教練鮑家耀在港超聯對天水圍飛馬賽後涉歧視言論進行聆訊，裁定罪成，停賽10場並禁進入球場，再加罰3,000元，而愉園表示將考慮提出上訴。

港超聯球會愉園主教練鮑家耀上月21月在元朗大球場上演的飛馬對愉園，因不滿球證羅碧芝執法水平及判決，賽後主動向傳媒發表言論，當中用語被指帶歧視成份，而足總隨後接到羅碧芝對鮑家耀的投訴；紀律委員今晚聆訊此案，而鮑家耀及羅碧芝均有出席紀律委員會聆訊。

鮑家耀因不滿羅碧芝當日的執法水平，下半場曾在場邊作出激烈抗議，並被羅碧芝出示黃牌警告；鮑家耀賽後主動向傳媒提出不滿羅碧芝的執法水平，他當時說：「大家睇到，羅碧芝冇足夠體能執法男子賽事，要求足總唔好再安排女球證。先不論輸贏，亦非睇死女性，冇體能跟到比賽節奏，走甩好多嘢，好多嘢完全睇唔到。」

紀律委員會經研究後裁定鮑家耀歧違反足總紀律章則15.2.1的歧視部份，即任何人通過關於種族、膚色、語言、宗教或出身，利用輕蔑、歧視或詆毀之言語或行為侵犯某人或某群人之尊嚴，停賽10場，並禁進入賽事場地，另加罰款3,000元。愉園表示將就足總判罰鮑家耀之裁決考慮上訴。愉園早前指，希望足總正視球證執法水平。

此外，足總紀律委員會就理文拒出戰菁英盃四強對愉園，裁定該隊違反理文違反菁英盃賽事章則第22條第3項，輕判罰款3,000元。

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