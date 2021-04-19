熱刺周一突然宣佈解僱領隊摩連奴，消息震擺球壇。據英國傳媒早前預計，熱刺辭退摩連奴的話，需要向他支付高達2,500萬鎊（約2.7億港元）的解約金。而繼任人選方面，據報現時在德甲球會RB萊比錫擔任教練的尼高斯曼，成為熱刺下任領隊的最大熱門，但這間英倫球會要請他過檔的話，還需向對方支付1,700萬鎊（約1.8億港元）的賠償金。

熱刺下周日就要在英聯盃決賽大戰曼城，賽事六天前卻突然辭退領隊摩連奴。摩佬與球會的合約還餘下兩年多時間，年薪大約1,200萬鎊，英媒就估計熱刺跟他解約，需要按合約付清其餘下年期的人工，高達2,500萬鎊（約2.7億港元），是他歷來收到更高的解約金。據車仔16/17年度的財務報表，球會於2015年解僱摩佬時賠了約830萬鎊（約8,200萬港元）解約金給他；他前年底被曼聯解僱時，據報又獲賠1,500萬鎊（1.6億港元），成為了違約金獵人。

不過，熱刺一年多前解僱時任領隊普捷天奴，據悉當時已賠償了對方1,200萬鎊，在疫情困境下再度炒帥，對球會的財政負擔來說相當沉重。會長利維早前才表示會暫時持觀望態度，至少等待下月英聯盃決賽完結後才為領隊人選再作打算，豈料熱刺周一已經宣佈解僱摩佬。

熱刺目前未正式宣佈領隊繼任人選，據英國傳媒指出，德甲RB萊比錫的33歲教練尼高斯曼現時是下任熱門人選，據報熱刺早已經非常欣賞尼高斯曼，認為他是球壇上其中一位最出色的少帥。不過，英媒就指若萊比錫收不到1,700萬鎊賠償金的話，今夏絕對不會讓他離開。有報道指，早在普捷天奴2019年被解僱時，當時尼高斯曼已是繼任大熱之一，只是球會最後選擇了摩連奴，這位少帥年輕主帥目前亦是德甲班霸拜仁慕尼黑的下任主帥熱門人選。

摩連奴五次被炒獲賠的解約金

年份 被解僱球會 獲賠金額

2007年 車路士 1,800萬鎊

2012年 皇家馬德里 1,700萬鎊

2015年 車路士 830萬鎊

2019年 曼聯 1,500萬鎊

2021年 熱刺 2,500萬鎊

資料來源：蘋果資料室

熱刺下任領隊大選賠率

尼高斯曼 4.5倍

羅渣士 6倍

京治 10倍

艾基尼 11倍

謝拉特 13倍

柏加 13倍

資料來源：Betfair博彩公司

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