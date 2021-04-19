歐洲12支頂級球會周日宣佈自組歐超聯，其實早於2009年，前阿仙奴領隊雲格早已預言，歐洲各國的本土聯賽以至部份歐聯賽事欠缺觀賞性，利益的分配亦對大球會不公，歐超聯的誕生將會是無可避免的發展。

雲格先後於2009和2018年離任前曾經表示，歐洲各大豪門將會自組一項賽事，取代現時的歐聯和歐霸盃。其中他在09年就已經指出，不少歐洲球會都對歐洲足協獨攬歐戰收益感到不滿：「我相信未來歐洲足球聯賽將會有新的發展，不像現時般只有一支球隊能夠走出國家。我感到有部份球隊對現時過於嚴格的規定感到不滿，加上歐聯的收益由歐洲足協分配，有些球會投放了許多資金，但只獲得很少收入。」

到2018年，雲格最後一次以阿仙奴領隊身份出席賽前記者會時再次提及歐超聯一事，「教授」當時更直指本土聯賽將會被一個新的聯賽取代：「我肯定未來幾年內將會有一個新的歐洲聯賽出現，這是不可避免的發展。因為本土聯賽大球會與小球會的利益分配成為了一個大問題，不會有人想看兩支小球會的對賽，當大球會與小球會對賽時，大球會為甚麼要與另一支沒人關心的球隊分享利益？我相信一些英超球會將會向英超賽會作出反抗。」

雲格亦指出，歐聯的情況與本土聯賽一樣，將會遭到淘汰：「即使在歐聯，有些賽事的關注度亦是相當低，但假如皇家馬德里、巴塞隆拿、阿仙奴、曼聯和拜仁慕尼黑這些球隊每個星期都會互相對賽的話，它的可觀性大家可想而知。」

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