周日意甲尾場，榜首的國際米蘭作客鬥力爭入前四的拿玻里。賽前國際聯賽已經11場連勝，不過今仗上半場有門將漢丹洛域擺烏先落後，但易邊再戰有中場的基斯甸艾歷臣的禁區外妙得手扳平，惜尾段未能再添比數下，只能以1:1逼和拿玻里，領先次席AC米蘭的優勢由11分減至9分。

今仗國際米蘭「夫添」上陣，前線續有盧卡古及拿達路馬天尼斯擔正領軍，而盧卡古亦幾乎於29分鐘先開紀錄。其時國際一次角球勢，尾柱的波素域無人看管下抽射，門前的盧卡古加一腳可惜中楣。大難不死的拿玻里更有後福，36分鐘恩斯治尼左路傳中，門將漢丹洛域本已接實，但因迪維積趕到影響漢丹洛域判斷，令他甩手將皮球漏入網窩開紀錄。

下半場落後一球的國際積極反撲，最終55分鐘有收穫，阿拉舒夫右路落底傳中無人接應，皮球落在左路達米安腳下，後者再傳中拿玻里守衞解圍不遠，艾歷臣衝前左腳勁射破網助「藍黑軍團」扳平。此後拿玻里曾有機會絕殺，可惜保列坦奴80分鐘的近射中楣彈出，最終未能再入一球，雙方以1:1打成平手。國際米蘭的11連勝雖然被終止，但領先優勢仍有9分之多，尚餘7輪之下奪冠依然高唱入雲。

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