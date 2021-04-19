周日歐洲球壇爆出震撼新聞，包括巴塞隆拿、皇家馬德里，以及曼聯在內的12家一線歐洲班霸將會出戰已經醞釀多時的「歐洲超級聯賽」。但其實這非新鮮事，早在1998年便有公司提出相近概念。

1998年，一間名為Media Partners的意大利公司，就很認真研究成立超聯（Super League）的可能性。不過隨着歐洲足協將歐聯擴大和廢除歐洲盃賽冠軍盃，令成立超聯的建議不了了之。

歐洲14間主要球會在2000年成立G14爭取權益，開始了歐洲足協和球會間的角力。事實上，創立G14的14間球會中，有七間（包括西甲皇馬、巴塞隆拿、英超曼聯、利物浦、意甲國際米蘭、祖雲達斯和AC米蘭）正是今次歐超聯的創立球會，足見G14和歐超聯兩者關係密切。

到2007年1月，前法國足球名將柏天尼當選歐洲足協會長，而為了報答支持他「上位」的歐洲小國，柏天尼建議削減四大聯賽的歐聯參賽席位，怎知遭到G14強烈反對，最後建議被否決，但已埋下日後分裂的種籽。兩年之後，當時西甲皇家馬德里會長，亦即是現時歐超聯主席佩雷斯，就提出要成立歐超聯。

之後歐洲足協為滿足大球會就收入、參賽席位甚至賽事可觀性等方面的要求，先後作出多項改革，甚至打算在2024年開始引入36隊的「瑞士賽制」，增加比賽數目從而令球會收入上升，也令比賽更可觀。但就在歐洲足協周一準備通過新建議前，歐超聯周日就宣佈成立，歐洲足球亦正式陷於分裂。

歐超聯時間線

1998年：意大利一名為Media Partners的公司提出和研究成立超聯（Super League）的可行性。

2000年9月：歐洲14間主要球會成立G14爭取權益。

2007年9月：G14公開反對時任歐洲足協會長柏天尼歐聯改革建議，包括四大聯賽球隊應只有3個而非4個歐聯席位、盃賽冠軍可參加歐聯和比賽改為在周末舉行等，最後建議亦不獲通過。

2009年7月：時任西甲皇家馬德里會長提出成立歐超聯。

2009年8月：時任英超阿仙奴領隊雲格認為10年後歐超聯便會成立。

2012年2月：當時效力意甲AC米蘭的荷蘭名將施多夫公開表示支持成立歐超聯。

2013年4月：時任蘇格蘭國家隊主帥史特根表示相信些路迪和格拉斯哥流浪最終會參加有38間球會參加的歐超聯。

2016年：英超阿仙奴、車路士、利物浦、曼城和曼聯的代表被發現跟美式足球邁阿密海豚隊班主代表密會，並被指是商討成立歐超聯。

2016年：歐洲足協商討改制，歐聯分組賽變成2組共16隊，而每組前4名晉級8強踢淘汰賽爭冠，不過建議被否決。最後達成的協議是由2018年至2021年，英格蘭、意大利、西班牙和德國前四均可直接進入歐聯32強分組賽。

2018年11月：足球解密指歐洲大球會密謀成立歐超聯，並在2021年展開賽事。

2020年10月：Sky Sports 報道指國際足協建議成立一個類似美式運動沒有降班制的歐洲超級聯賽（European Premier League），而英超、西甲、意甲、法甲和德甲都有球隊同意加入。

2021年1月21：國際足協和全球六大洲足協發表聯合聲明，反對脫離現有機制的歐超聯。

2021年3月：歐聯醞釀大改制，由2024年開始取消現時第一階段踢分組賽的賽制，改成所謂「瑞士賽制」，36支入圍球隊每隊將抽出10個對手，打5主5客的比賽。10場比賽過後積分最高的8支球隊直接晉身16強，另外8個席位則由9至24位球隊以附加賽爭奪，即每支球隊初賽的比賽由6場急增至起碼10場。改制希望可增加參加球隊的收入，並原定在4月19日再作決議。

2021年4月18日：《紐約時報》率先報道，歐洲12間大球會原則性同意成立歐超聯。事件曝光後，各地聯賽賽會和歐洲足協都強烈反對此建議，之後包括巴塞隆拿、皇家馬德里，以及曼聯等大球會發表聯合聲明，指將正式成立歐超聯。

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