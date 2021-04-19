周一12家歐洲大球會公佈歐超聯計劃正式面世，消息震驚全球體壇，就連英國首相約翰遜亦就此發聲，批評計劃對足球損害極大，更表明將支持歐洲足協（UEFA）等管理機構就事件採取行動。

周日多家歐洲傳媒報道，醞釀多時的歐超聯計劃將死灰復燃，並在日內有宣佈。而歐洲踏入周一後，包括英超Big 6在內的12家歐洲一流球會集體發表聲明，指將創辦並管理一項全新的周中洲際比賽，令事件正式浮上檯面。

周日UEFA已經迅速回應歐超聯成立一事，並明言禁止參賽球隊的球員出戰UEFA舉辦的洲際賽事，更可能連國際足協舉辦的世界盃亦被禁止出戰。而英國首相約翰遜周日於個人twitter就回應歐超計劃，「歐超聯計劃對足球損害極大，我支持足球的管理機構採取措施。歐超將損害本士賽事的根本，並且引起全國球迷的關切注。相關的球會在採取進一步行動之前，必須回應他們的球迷及關心足球發展的人的疑慮。」

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