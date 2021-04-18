新一季瑞超第二輪賽事就上演「瑞典打吡」，由哥登堡迎戰AIK蘇納。雖然打吡戰通常入球偏多，但哥登堡鬥AIK卻例外，近季兩隊碰頭入球偏少，故今役宜取為[2.5球]的入球「細」，並扒冷補AIK開[和客]。（明日1:00am開賽）

瑞超班霸哥登堡近季表現一般，對上一次奪得瑞超已是2007年的事，上季更一度捲入降班漩渦，在去年9月易帥，換上名宿R尼路臣救亡，球隊最後才獲得第12位。今季，尼路臣當然希望可以一展拳腳，引入多名球員如AIK前鋒史基賀臣及諾高平中場西蒙菲恩等，不過，人腳變動大，球員仍有待磨合，故首場聯賽只能作客打和奧雷布洛0:0。今迎AIK，哥登堡陣中傷兵如咸錫及加比爾祖漢臣等都仍未能候命，不宜過份看好。

既然哥登堡近6次在聯賽鬥AIK有5次開「細」（見附表），今役亦宜吼「細」。另外，由於AIK近五季首場客場聯賽表現不俗，共3勝2和，加上近6次鬥哥登堡亦獲4勝2負，合心水的話，今役可以兼顧AIK開「半全場」[和客]。

至於同一另一場瑞超，則由華堡迎戰艾夫斯堡。華堡上季升班後成功保住超聯席位，以第11位過終點，實力不算太差，加上上季兩循環均能打和艾夫斯堡，今役又有主場之利，而且艾夫斯堡兩名中場西蒙奧臣及阿歷山大賓赫特臣均料未能候命，華堡受讓情況下可敲。（明日1:00am開賽）

文：數人