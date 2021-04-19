周日NBA常規賽網隊作客熱火，球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）首節就挫傷左大腿退下火線，但網隊在明星控衞K艾榮（Kyrie Irving）支撐下仍能與熱火抗衡，但他們完場前被熱火中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）零秒出手絕殺，最後以107:109告負。KD因早前在「生涯五位最佳拍檔」訪問漏了韋斯卜克（Russell Westbrook），但已在及後修正之下，仍然被炒作與韋少不和。

開賽2分鐘即射入兩記三分的KD，在賽事餘約8分鐘時挫傷左大腿，離埸治理後再無折返。他今戰上陣4分鐘就以3投3中的百分百命中率，拿下8分1籃板和1封阻，表現非常高效。本已缺少夏登（James Harden）的網隊再有KD退場，但仍有艾榮和今場射入30分的沙美（Landry Shamet）對抗熱火。艾榮於末節餘3分31秒兩罰全中後，為網隊拉開107:101，惟他們隨即被熱火打出一波0:8攻勢，包括完場前艾迪巴約於三分線單打，網隊竟無意識協防及作出緊逼，就讓艾迪巴約0秒絕殺，最後斷送勝利。

目前需等待網隊再公佈杜蘭特的傷勢情況，他已缺陣網隊今季57場常規賽中的33場。他周日更再度捲入被指跟韋少不和，籃球網站《THE HOOPERS VOICE》這天上載了一條KD早前受訪的片段，片中主持人請他列出職業生涯中合作過最佳的五位拍檔，他先後數出艾榮、夏登、前勇士隊友史堤芬居里（Stephen Curry）和K湯遜（Klay Thompson），最後是雷霆拍檔伊巴卡（Serge Ibaka）。另一主持人好奇他為何未有數出韋少，KD則指自己完全忘了，並馬上修正說：「對，對，他絕對是最佳的五位之一。」

不過該網站上載片段至Twitter時，竟剪走了KD及後修正的一部份，並在標題暗示「這個名單是否有漏了誰呢」來炒作新聞，結果拓荒者球星尼拉特（Damian Lillard）亦以一個疑惑表情來回應名單。足足一小時後，該網才貼出完整版本指KD已經修正並加入韋少，惟原帖文已引起外界關注，馬上又傳出KD與韋少不和的傳聞。

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