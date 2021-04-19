歐洲12家大球會共同宣佈將會創辦歐洲超級聯賽的消息震驚球壇之餘，對球會的股價亦有影響。成為歐超聯創辦球會的英超曼聯和意甲祖雲達斯，周一股價都有上升。相反暫未獲邀參賽的法甲里昂、意甲羅馬和荷甲阿積士的股價，則下跌或未有升跌。

祖雲達斯剛在周日聯賽不敵阿特蘭大，暫只排聯賽榜第四位，落後榜首國際米蘭達13公之多，衛冕機會渺茫。不過該隊明顯受惠於將參加歐超聯的消息，股價周一上升超過10%，是近一年單日最大升幅。祖記每股作價0.85歐元（約7.9港元），也是三月初以來新高。曼聯同樣受惠於將參加歐超聯的消息，紐約股市開市後股價已升了11%，由上星期五收市價16.17美元（約125.6港元），一度升至17.98美元（約139.6港元）。

所謂「有人歡喜有人愁」，里昂、羅馬和阿積士等球會則因暫未獲邀請參加歐超聯，股價明顯受壓，三間球會的股價，跟上星期五收市價作比較，分別無起跌和下跌1.3%。

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