新一季瑞超第二輪賽事就上演「瑞典打吡」，由哥登堡迎戰AIK蘇納。雖然打吡戰通常入球偏多，但哥登堡鬥AIK卻例外，近季兩隊碰頭入球偏少，故今役宜取中位數為2.5球的入球開「細」，並扒冷補AIK開[和客]。（明日1:00am開賽）

瑞超班霸哥登堡近季表現一般，對上一次奪得瑞超已是2007年的事，上季更一度捲入降班漩渦，在去年9月易帥，換上名宿R尼路臣救亡，球隊最後才獲得第11位。今季，尼路臣當然希望可以一展拳腳，引入多名球員如AIK前鋒史基賀臣及諾高平中場西蒙鄧恩等，不過，人腳變動大，球員仍有待磨合，故首場聯賽只能作客打和奧雷布洛0:0。今迎AIK，哥登堡陣中傷兵如咸錫及加比爾祖漢臣等都仍未能候命，不宜過份看好。

既然哥登堡近6次在聯賽鬥AIK有5次開「細」，今役亦宜吼「細」。另外，由於AIK近五季首場客場聯賽表現不俗，共3勝2和，加上近6次鬥哥登堡亦獲4勝2負，合心水的話，今役可以兼顧AIK開「半全場」[和客]。

至於同一另一場瑞超，則由華堡迎戰艾夫斯堡。華堡上季升班後成功保住超聯席位，以第11位過終點，實力不算太差，加上上季兩循環均能打和艾夫斯堡，今役又有主場之利，而且艾夫斯堡兩名中場西蒙奧臣及阿歷山大賓赫特臣均料未能候命，華堡受讓情況下可敲。（明日1:00am開賽）

文：數人

熱選

星期一（待定） 哥登堡細

星期一（待定） 華堡勝[+1] 2x1

冷推

星期一（待定）AIK蘇納[和客]

哥登堡近季聯賽鬥AIK利「細」

日期 戰果（半場） 入球大細（中位數為2.5球）

17/10/2020 客負AIK蘇納0:2（0:1） 細

02/07/2020 主勝AIK蘇納1:0（0:0） 細

25/09/2019 客負AIK蘇納0:1（0:1） 細

29/04/2019 主勝AIK蘇納3:0（1:0） 大

27/09/2018 主負AIK蘇納0:2（0:1） 細

21/04/2018 客負AIK蘇納0:2（0:1） 細

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迪軍[半大]有得「芬」

迪加史卓普要力保直接升班位，在周一的荷乙到訪燕豪芬青年隊時一定全力爭勝，適逢燕青隊近況亦佳，而且踢法主動，兩隊極可能半場已有比數，因此，今役宜取中位數為1.5球的[半大]。（明日2:00am開賽）

未計今輪聯賽，迪加史卓普目前以33戰得70分排第2位，落後榜首的甘堡爾九分，但多第3位的阿梅爾城3分；由於荷乙頭兩位可以直接升上荷甲，為保直接升班位，迪加史卓普今役戰意毋庸置疑。迪隊雖然近5場只得2勝1和2負，但球隊近7場作客6勝，當中更有四場半場已開「大」，加上近6次與燕青隊交手亦有5次[半大]（見附表），今役更或有球隊首席射手拉夫史恩迪捷斯復任正選，可以再追[半大]。

燕豪芬青年隊位列中游，但近況不俗，近5場4勝1和，當中四場是半場已有紀錄，加上前鋒基斯杜化基斯甸臣等腳風順，今役不能在上半場已射破迪隊。是役除了[半大]外，球迷亦宜留意「總入球」[5球]，因兩軍近6次交手3次開[5球]，迪加史卓普今季4次開[5球]，全部是在客場取得。

推介

半場大細/總入球

星期一（待定） 燕豪芬青年隊大[1.5]

星期一（待定） 燕豪芬青年隊[5球]

燕青隊近季聯賽與迪加史卓普交入球多

日期 戰果（半場） 總入球

23/10/2020 客負迪加史卓普1:2（1:1） 3球

10/02/2020 主負迪加史卓普2:3（1:0） 5球

22/11/2019 客負迪加史卓普1:4（1:2） 5球

19/01/2018 客勝迪加史卓普3:2（1:2） 5球

21/08/2017 主和迪加史卓普2:2（1:1） 4球

31/03/2017 客負迪加史卓普1:2（0:2） 3球

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智大迎艾軍再追[3球]

老牌智利球會智利大學在新一季智甲仍未打開勝利之門，在周一的聯賽迎戰艾斯賓路拿時亦未必能「夫添」，主W存在暗湧；不過，由於智利大學近季迎戰艾斯賓路拿經常開[3球]，信往績今役可以再追[3球]。（明日8:30am開賽）

未計今輪聯賽，智利大學在今季兩戰全和，今迎艾斯賓路拿時當然會全力爭勝。不過，由於今季新加盟的阿根廷攻擊中場盧贊今役因足踝傷而上陣成疑，而且球隊近6次與艾斯賓路拿交手只得3勝1和2負，就算艾軍今季聯賽亦僅得1勝2負，智利大學今役難言穩勝。由於智利大學近5次迎艾斯賓路拿全部開[3球]，智利大學在上季主場聯賽亦共6場開[3球]，是出現最多的入球總數（見附表），因此今役可吼[3球]。

至於墨超利昂迎祖亞雷斯一役，則可秤先利昂。利昂奪得今季墨超首階段冠軍後，在次階段表現跌watt，目前僅排第七（未計今輪聯賽戰果），不過球隊近況回升，近四場聯賽全勝，而尾2的祖祖亞雷斯今季作客僅得1勝1和5負，利昂主W可捧。（明日10:00am開賽）

混合過關

星期一（待定） 智利大學[3球]x

星期一（待定） 利昂勝2x1

今輪南美波數字密碼

4 利昂近4場聯賽全勝

5 祖亞雷斯今季作客得1勝1和5負

5 智利大學近5次迎艾斯賓路拿全部開[3球]

6 智利大學在上季主場聯賽共6場開[3球]，是出現最多的入球總數

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