周日NBA常規賽紐約人主場迎戰塘鵝，主將蘭度爾（Julius Randle）交出「雙雙」33分10助攻，另有5籃板和5偷球的代表作，完勝對家新星錫安威廉臣（Zion Williamson）的34分9籃板5助攻和2偷球表現，帶領這支「大蘋果」球隊加時後以122:112勇挫塘鵝，勇奪六連勝，取得他們自13/14球季的8連勝後，球隊最長連勝走勢。今季獲得31勝21負的紐約人，現時排在東岸第6位，正力爭他們自2013年後首個季後賽席位。

周日NBA常規賽戰果

鷹隊 129:117 溜馬

紐約人 122:112（加時） 塘鵝

熱火 109:107 網隊

黃蜂 109:101 拓荒者

魔術 110:114 火箭

速龍 112:106 雷霆

小馬 107:121 帝王

註：前者主場

資料來源:ESPN.COM

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