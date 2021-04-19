周日西甲早前因在國家打吡贏波升上榜首皇家馬德里作客鬥基達菲，皇馬今仗因傷患及疫情再有數名球員缺陣，令陣容更為殘缺。而比賽過程中基達菲亦合理地為主攻的一方，可惜多次埋門因皇馬門將泰拔高圖爾斯化解，最終成功以0:0摸和對手，爆冷搶得一分。

今仗皇馬續有華拉尼及沙治奧拉莫斯缺陣，另外拿祖費南迪斯及卡斯米路停賽、過去客串右閘的盧卡斯華斯基斯提早收咧，上仗對利物浦客串右閘的費達歷高華維迪亦因確診肺炎缺陣，再者費蘭特文迪賽前受傷倦勤，令教練施丹賽前排陣極為頭痛。最終施丹決定讓賓施馬及卻奧斯休息，由莫迪歷領銜中場線，馬里安奴戴亞斯擔正攻堅。

面對殘陣的皇馬，基達菲甫開賽即搶攻，7分鐘一次死球攻勢後衞馬泰斯奧利華拉門前接應打算起腳，但被高圖爾斯快一步撲出。戰至23分鐘基達菲的謝美馬達接應傳中升頂，可惜中外柱彈出。皇馬上半場最有威脅攻勢應為戴亞斯接應傳中，對手門將大衛蘇利亞出迎失誤，可惜面對空門被對手守衞快一步清走。

下半場基達菲續強攻，先有59分鐘一次反擊，前鋒伊尼斯烏納接應隊友傳送禁區邊起腳被高圖爾斯撲出。79分鐘一次左路攻勢，馬斯莫域接應隊友傳送後起腳，皮球省中人改變方向急墜，仍難逃高圖爾斯的十指關，最終皇馬成功保不失搶走一分，被同日以5:0大勝艾巴的馬德里體育會爬過，跌至次席。

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