將於下周日出戰英聯盃決賽的英超球會熱刺，周一突然將上季才上任的領隊摩連奴辭退。摩佬在19年11月接替普捷天奴上任，在球隊整體成績未見有太大改善下，執教不足兩年便丟烏紗，任期比他上一份領隊工作，任教曼聯兩年多更加短暫。熱刺在下周日英聯盃決賽之前，還有周四主場迎戰修咸頓的英超賽事。

周日爆出12支歐洲球會決定出戰歐洲超級聯賽，熱刺亦是其中之一，而摩連奴被炒的消息亦在翌日傳出。熱刺在周一於球會官方網站發佈聲明：「球會在今天宣佈，摩連奴與他的教練團隊成員沙卡文圖、紐奴山度士、拿連以及施拿，皆被解除職務。」

現年58歲的摩連奴在上季季中接任熱刺領隊，球隊最終排名第六，前者曾解釋指在沒有一整季時間領軍下難對成績有保證。今季熱刺成績起伏，季初曾一度大勇登上英超榜首，但自去年年底起戰績不穩，經常在先取得入球情況下失分，球隊最近3場聯賽皆未能取勝，當中面對曼聯與愛華頓兩仗皆在先開紀錄下，最終僅取得1和1負成績，整季英超在先入球的比賽合共失分達20分之多。另一重點比賽歐霸盃，在上月16強階段首回合領先薩格勒布戴拿模2:0的大好形勢下，爆冷於次回合慘敗0:3出局，當時已有消息傳出摩連奴烏紗開始不穩。

熱刺目前位列英超第7，與第4位的韋斯咸相差5分，要爭逐歐聯資格仍未算絕望。另一邊廂熱刺在摩師領軍下亦已打入今屆英聯盃決賽，將於4月25日與曼城爭逐錦標，亦是摩連奴延續「摩二季」美譽的好機會，以往由他執教的球隊，多在領軍第二季領軍贏得一些錦標，隨着熱刺將他辭退，將無緣延續這金漆招牌。

摩連奴擔任熱刺領隊的1年5個月，帶領球隊出戰共86場比賽，當中僅44場勝出，僅51%的得勝率，是摩佬執教生涯中幾乎最低，只有在01至02年出任葡超利亞拿時僅45%得勝率更低。

摩連奴檔案

年齡：58歲

國籍：葡萄牙

執教球隊 執教時期 成績 勝率

賓菲加（葡超） 20/09/00至05/12/00 6勝3和2負 54.55%

利亞拿（葡超） 02/04/01至23/01/00 9勝7和4負 45%

波圖（葡超） 23/01/02至30/06/04 91勝21和15負 71.65%

車路士（英超） 01/07/04至20/09/07 124勝40和21負 67.03%

國際米蘭（意甲） 01/07/08至30/06/10 67勝26和15負 62.04%

皇家馬德里（西甲） 01/07/10至30/06/13 128勝28和22負 71.91%

車路士（英超） 01/07/13至17/12/15 80勝29和27負 58.82%

曼聯（英超） 01/07/16至18/12/18 84勝32和28負 58.33%

熱刺（英超） 20/11/19至19/04/21 44勝19和23負 51.16%

主要錦標

葡超（02/03、03/04）

英超（04/05、05/06、14/15）

意甲（08/09、09/10）

西甲（11/12）

歐聯（03/04、09/10）

歐霸盃（16/17）

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