歐洲12班霸另起爐灶成立歐超聯，引發軒然大波，有份參戰的英超勁旅曼聯，據報隊內亦出現嚴重分歧，一眾球員都不滿被蒙在鼓裏，球會更要召開緊急會議處理危機，而碧咸與簡東拿等紅魔名宿，亦紛紛加入反對陣營。

「有些（曼聯）球員非常不滿。」《每日郵報》引述一名消息人士說。「這不僅因為他們要透過傳媒報道，才得知發生了甚麼事，更糟的是他們認為班主們做了這種事，但就推了領隊（蘇斯克查）出來面對傳媒。活華特（曼聯執行副主席）嘗試安撫他們，但反應相當一般，大部份球員都不太接受。」

曾效力曼聯的國際邁阿密球主碧咸，亦透過Instagram表示，擔心建基於金錢的歐超聯，會扭曲足球運動的價值。「我是一個熱愛足球的人，自我有記憶以來，它就是我的生命。小時候我以球迷的身份熱愛它，如今我仍是它的粉絲。作為一個球員，到現在成為了班主，我深明沒有球迷的話，足球便甚麼都不是，足球應該是為所有人踢的，我們需要公平的比賽。若無法守護這些價值，這個我們所愛的運動便會陷入險境。」碧咸寫道。

奧脫福大帝簡東拿亦贊同碧咸的說法。他說：「球迷是足球運動中最重要的元素，他們必須得到尊重。這些大球會有問過擁躉的意見嗎？很不幸，沒有，這真的很遺憾。」

目前效力費倫巴治的前阿仙奴中場奧斯爾，也認為歐超聯並不適合球迷的口味。「小朋友自幼就夢想贏得世界盃與歐聯，而不是甚麼歐超聯。大賽的樂趣在於每年只有一、兩場，而不是每周都會上演，這真的令球迷難以理解。」奧斯爾透過Twitter說。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波