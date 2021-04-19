歐洲足協（UEFA）原定周一正式落實，今夏歐國盃決賽周的主辦國名單，然而周日歐洲球壇爆出要籌組歐超聯的「震撼彈」，急於「拆彈」的UEFA結果在周一宣佈，延至周五始公佈主辦國名單。

今夏歐國盃原定由12個國家或地區聯合主辦，然而由於各地疫情不一，早前UEFA要求各個主辦國，提交今夏可供球迷入場的數字，以作為續批今夏歐國盃主辦權的指標；如主辦國不能保證球迷入場，主辦權有機會被奪去。

英媒報稱，原定在愛爾蘭都柏林舉行的4場賽事風險最大，外界預計原定在當地舉行的3場E組分組賽以及一場16強淘汰賽，將要另尋地點舉行。英媒報稱，另外兩個主辦國英格蘭與俄羅斯，將會爭奪都柏林遺下的4場賽事，不過今屆英格蘭及蘇格蘭已經會舉辦11場賽事，再將愛爾蘭的賽事交給英國舉辦，或者惹來不公爭議。

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