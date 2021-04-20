NBA名宿柏賓（Scottie Pippen）周一在社交媒體上宣佈長子Antron逝世，終年33歲。

柏賓在Instagram、Twitter及Facebook等社交媒體上載了多張他與Antron的合照，並寫道︰「我傷心地告訴大家，昨日我跟我的長子Antron道別。我們兩人都熱愛籃球，我們對這項運動進行了無數的交談。」

柏賓沒有說明Antron死亡的原因，但透露他患有哮喘。「Antron患有慢性哮喘，否則我真的相信他可以躋身NBA。」柏賓又說︰「他從未因此而沮喪，他一保持直積和努力，我為他而感到自豪。請為他母Karen以及他所有的親友祈禱。一顆善良的心和漂亮的靈魂離開得太早。我愛你，請安息，直到我們再次相遇。」

Antron的籃球天賦甚高，在高中時已嶄露頭角，被評為全美同齡最頂尖的100名好手之一。這位身高1米88的後衞，大學時代曾經效力南喬治亞州科技學院，亦曾在08/09年球季，為德州農工國際大學上陣過三場。

現年55歲的柏賓共有八名子女，包括在1994年出生九日後便告夭折的女兒Tyler，而Antron是他跟首任妻子Karen McCollum的第一位孩子。他的另一名兒子Scotty，早前已宣佈會離開范德堡大學，參加本年度NBA選秀會。

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