利物浦周一被列斯聯以1:1逼和後，錯失了升上聯賽榜第四位的機會，在英超繼續排第六，表示已發聲明將會參加歐洲超級聯賽的英超Big 6，有四隊目前都不在聯賽榜前四位。

根據最新的英超積分榜，聲明將參加歐超聯的英超Big 6球隊中，只有位居聯賽榜首次兩席的曼城和曼聯位居前四，其餘四隊都在前四之外，包括第五位的車路士、第六位的利物浦、第七位的熱刺以及第九位的阿仙奴。

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