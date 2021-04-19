以往自己從事測量師行物業估值工作，有一關鍵點就是價錢估值的時間性問題。市場波動時，價錢變化可以很快！無法想像現在談論球隊狀態，亦只能維持很短時間。比賽頻密、傷病、檢疫等各種因素影響下，球隊狀態通常只能維持不到一個月。

熱刺在對禾夫斯貝加那段時間陣容完整，但幾周以後至今都無法恢復；曼城12月中後所向披靡，亦用盡班底輪換，但到國際賽周後，球員久缺休息下體能速率每況愈下，再往前看賽程仍是全沒休息的！同樣地未來數周全沒休息的還有皇家馬德里（圖），2、3月已說過不少比賽是先收起主力然後「捱贏」，現在還能「捱」下去嗎？

在一級方程式繼續燦爛的晚上，歐洲足球傳來談論已久的歐洲超級聯賽消息，涉及12支球隊 （沒包括巴黎聖日耳門及拜仁慕尼黑）。不記得多少年前已談過，這涉及不少大聯賽及歐洲足協的經營及利益！除了利益，還有非常多不易解決的問題：超級聯賽是否甚麼限制都沒有？有沒有進出機制？有沒有投資限制？球例會與眾不同嗎？球證、球場等資源從何來？表面看似簡單，但假如若曼聯再不受英足總管轄，其訓練基地、辦公室及主場等還應得到足總的資源嗎？如相關的超級聯賽因不受相關監管，比賽場地得不到廣泛保安、運輸甚至龐大電力需求支援那應怎辦？還有，這些球隊全不參加本國或地區比賽？賽期怎安排？這些問題若早有答案，超級聯賽早就舉辦了！說這麼久，還沒說到利益嚴重受損的相關聯賽其他球隊的問題！

軼事：周末蒙地卡羅網球大師賽，見英球員伊雲斯穿着一個不常見品牌，和阿士東維拉約三季前的一樣。好奇心驅使下去了解，原來他是維拉球迷，經相關渠道達成這合作關係！

文：何輝