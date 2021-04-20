雖然歐超聯的始創球會在歐洲球壇影響力甚大，然而12支球會僅來自三大聯賽，至於歐洲五大聯賽之一的德甲已經表明不會加入歐超聯，拜仁慕尼黑主席路明尼加更表明，歐超聯無助球會解決財政問題。

德國足總周一發表聲明，強調將會站在歐洲足協的一方，反對歐超聯的成立：「德國球壇對歐超聯的成立深感不安，我們會全力支持國際足協、歐洲足協和會長施費連的所有決定。足球作為大眾體育運動的地位正受到威脅，我們絕不容許英格蘭、西班牙和意大利一些頂級球會因為利益而廢除現有的歷史架構。我們認為歐洲任何球隊都擁有跟其他球隊爭逐錦標的權利，而非被一個封閉的賽事所取代。」

雖然有指參加歐超聯的球會將可以獲得比現時歐聯多四倍的收益，不過拜仁主席路明尼加就認為，仍有其他方式改善各支球會的收入：「我們拒絕加入歐超聯，因為我們相信現時的架構是最可靠的。但我們支持改革歐聯賽事，讓它更具競爭性。我不相信歐超聯能夠解決球會在疫情下的財政問題，相反我們要保持團結，確保球員工資和經理人佣金的成本與收入保持合理。」

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