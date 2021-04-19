利物浦周一將會作客迎戰列斯聯，賽前紅軍卻宣佈成為歐超聯12支參賽球會之一，遭到利迷強烈反對。其中利物浦球迷組織Spion Kop 1906，已要求拆除在晏菲路場內的球迷打氣橫額，以示對紅軍參加歐超聯的不滿，部份紅軍球迷甚至到晏菲路門外，掛起黑色的示威抗議。

球迷會的發言人表示：「我們今天一直與球會聯繫，明確表態我們想盡快拆除所有打氣標語及橫額，我們要停止支持球會，我們不能再支持一間追求財政貪婪多於比賽價值的球會。」

「這是可恥的，班主的行為絕對令人厭惡，他們出賣了自己的靈魂，沒有利物浦球迷會支持歐超聯，我們很樂意會聽到領隊及球員們支持球迷。」

在要求拆除晏菲路場內橫額之餘，有紅軍球迷甚至帶同多張黑色的橫額，到晏菲路門外示威，部份橫額更寫上「利物浦球迷反對歐超聯」、「恥與為伍，安息吧利物浦，1892-2021。」以表達紅軍球迷對愛隊參與歐超聯的憤怒。

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