早前英國首相約翰遜發聲，批評歐超聯計劃對足球損害極大，周一英國體育大臣杜永敦亦表示，英國政府將會盡全力去阻止英國球會參與歐超聯計劃，當中可能包括禁止Big6球會簽新球員。

杜永敦周一發聲明表示：「英國政府將會不惜一切保護這項國家運動，絕不會袖手旁觀，看着這項運動被剝奪。」他續指：「我們正考慮進行改革和立法，令足球界保持良性競爭，當中包括重新審視稅制、工作證審批和政策安排。」暗示政府可能插手禁止Big6球會簽新外援和增加球會稅收，以阻止他們參與歐超聯。

另外，杜永敦更表示：「假如沒有球迷，足球根本甚麼都不是，但這些參與歐超聯的球會是把金錢的考慮放在球迷之上。我們是屬於人民的政府，我們永遠站在球迷的一方，球迷的聲音應在足球上佔有一席，英國政府將會進行以球迷為主導的足球改革，重新檢視球迷在足球上可以擔任甚麼更重要的角色。班主只是球會暫時的擁有人，他們需要為忘記球迷的後果負責。」有指英國政策正考慮引入德國50+1的球迷股權制度，令球迷有話語權，並有力制衡球會班主的個人決策。

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