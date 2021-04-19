今個周中日職就停一停，進行日聯盃第三輪分組賽。之前兩次都睇到，好多球隊都會派好多新人同後備落場，往往同聯賽水平差好多，鳥棲砂岩係我愛隊之一，不過只限日職，今次日聯盃就真係要佢哋對家，敲福岡黃蜂下盤。

季初讚過鳥棲砂岩由南韓教練金明輝入主後，就實行體力化戰術，做好多逼搶同前場攔截，得出嘅成績都算滿意，上場2:1打破名古屋鯨魚不敗身，就真係非常精采。但正因為付出咁多體力，鐵人都會冇力啦，今場日聯盃無可避免要大輪換，始終家日職氣勢咁好，爭標都唔係完全冇可能。但佢哋日聯盃兩場分組賽輸晒，上輪主場對北海道札幌岡薩多，更加1:5大敗，睇個款都似盡快輸晒出局。

「升班馬」福岡黃蜂（右）近期都叫穩步上揚，雖然日聯盃分組賽兩場都輸晒，不過睇得出佢哋用兵較鳥棲有誠意啲。近期聯賽戰績好咗，護級壓力都細咗，真係有啲動力玩吓盃仔。初盤鳥棲只係讓平/半，已經擺明唔夠信心，一定要下盤，睇番福岡近期防守都改善好多，對大阪飛腳、FC東京都冇失波，可以補埋入球「細」。

另一場心水係柏雷素爾主場對湘南比馬，柏雷素爾分組賽2場拎到3分，但主場都竟然輸畀FC橫濱；湘南比馬唔經唔覺已經六場不敗，日聯盃亦都未輸過，有得受讓平/半就一定要下盤，以柏軍防守力都麻麻，敲吓入球「大」都幾好。

文：黃耀富

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