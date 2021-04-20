韋斯卜克（Russell Westbrook）周一錄得個人今季第26次「三雙」，協助巫師在主場以119:107擊敗雷霆，他更成為NBA史上首位能在全部30支球隊身上，交出「三雙」數據的球員。

韋斯卜克今仗雖然只有13分進賬，但同時搶下11個籃板球，並交出17次助攻。這已是他在職業生涯中的第172次「三雙」，只要再取九次，便可追平名宿奧斯卡羅拔臣的紀錄。除了「韋少」表現神勇外，比爾（Bradley Beal）是役也有30分，貝丹斯（Davis Bertens）與羅賓盧比斯（Robin Lopez）亦分別有21分及17分。

雷霆方面，比斯利（Darius Bazley）取得全隊最高的26分，T巴特利（Tony Bradley）亦有16分，但未能阻止球隊連輸第11場。

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