周日NBA常規賽網隊作客熱火，球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）首節左大腿受傷退下火線，完場前更被熱火中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）絕殺，以107:109告負。禍不單行，KD再捲入與雷霆舊拍檔韋斯卜克（Russell Westbrook）不和傳聞，他在「生涯五位最佳拍檔」訪問中遺忘對方，被傳媒炒作。

KD今仗上陣4分鐘3投3中拿下8分，本已缺少夏登（James Harden）的網隊再有KD退場，三巨頭獨剩K艾榮（Kyrie Irving），他於末節3分半鐘2罰全中，為網隊拉開六分差距。惟熱火隨即打出8:0攻勢，完場前再有艾迪巴約零秒出手絕殺，網隊最終斷送勝利。

KD傷勢仍有待詳細檢查，他在同日更受負面傳聞纏繞。有籃球網站周日上載他早前受訪片段，片中主持請他列出職涯合作過最佳的五位拍檔，他先後數出艾榮、夏登、史堤芬居里（Stephen Curry）、K湯遜（Klay Thompson）及伊巴卡（Serge Ibaka）。主持好奇問為何沒韋少，KD才回過神來指自己忘了，並修正說：「對，他絕對是五位最佳之一。」惟該網站上載片段時，竟剪走KD後修正的一部份，並暗示「名單是否有錯」來炒作。一小時後才貼出完整版本，惟已引起外界關注。

文：華弟