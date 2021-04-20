利物浦是12支同意參加備受爭議的歐超聯球隊之一，周一不但有球迷到晏菲路場外示威抗議以示不滿，周一作客列斯聯的英超賽前，主隊球員更穿上了反歐超聯T恤熱身。利物浦領隊高普賽後透露，列斯聯亦為他們在更衣室預備了胸前印了歐聯標誌和「EARN IT」，背面則有「足球是為了球迷」（Football is for the fans）字樣的T恤，不過紅軍並沒有穿着該T恤熱身，他批列斯聯這樣做是「笑話」，又揚言他和球員對歐超聯是一無所知。

高普周一賽後表示，他們不需要別人提醒是如何入圍歐洲頂級賽事︰「我看到有我們不會穿的熱身T恤。我們不可以穿，但如果有人以為他們需要提醒我們必須贏得參加歐聯比賽的資格，那是笑話。一個真正的笑話。他們把T恤放在我們更衣室。如果這是列斯聯的主意，非常多謝。沒人需要提醒我們，也許他們應該提醒他們自己。」

就歐超聯的計劃，高普2019年已曾表示反對，他在周一亦重申其感覺和意見都沒有改變。「人們對此感到不開心，我可以理解，但我不能說太多。我們並沒參與任何過程，我或者球員們都沒有，我們對此一無所知。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波