史堤芬居里（Stephen Curry）周一攻入49分，包括射入10個三分球，協助勇士作客以107:96擊敗東岸一哥76人，取得近六仗中的第五場勝利。連同今仗在內，「咖喱仔」已連續11場取得30分或以上，成功打破由他自己與已故傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）共同保持，以33歲或以上之齡連續10場得分「30+」的紀錄。

近況大勇的史堤芬居里，今仗在37分鐘上陣時間內28投14中，包括在三分線外17投10中，以及於罰球線上12投11中，合共得到49分，外加5次助攻及3個籃板球。域堅斯（Andrew Wiggins）為勇士貢獻了16分及10個籃板球，魯尼（Kevon Looney）雖然只有5分進賬，但卻抓下15個籃板球，表現搶鏡。

76人方面，在賓西蒙斯（Ben Simmons）因病缺陣，加上T夏里士（Tobias Harris）右膝有傷倦勤下，艾比迪（Joel Embiid）取得28分、13個籃板球及交出8次助攻，「咖喱仔」的胞弟薛夫居里（Seth Curry）有15分、戴保（Matisse Thybulle）也有13分及7個籃板球，但仍無法阻止球隊四連勝斷纜。

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