周一突然被熱刺解僱的摩連奴，在Instagram上載在自己家門外反拍傳媒的短片，指記者沒有給他私隱，而在接受《Sky Sports News》的簡短訪問中則表示自己不需要休息，暗示很快會回歸足球。

摩連奴周一返抵倫敦的寓所之外時，被《Sky Sports News》要求對遭到熱刺辭退作回應，摩佬說︰「我不會說話。你知道我的，你知道我甚麼都不會說。」當被問到他會否休息一下，摩連奴表示︰「不需要，不需要休息和充電」，再問他是否會盡快回歸足球，摩佬則謂︰「我一直都在足球壇。」

在這個簡短的訪問之前，摩連奴拍攝了在其座駕旁等候他的傳媒，並將短片上載至Instagram，他在短片中說︰「他們沒給我私隱，即使我的朋友Gary（《Sky Sports News》記者）也在打擾我。那就是我的生活。」這條短片在2小時內便有130萬人次觀看。

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