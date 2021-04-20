新一季中超聯賽今日開鑼，儘管球衣贊助商Nike早前捲入「新疆棉風波」，惹來一眾「小粉紅」群起撻伐，呼籲抵制割席。然而在龐大商業利益驅使下，中國足協只能「冷處理」。受經濟低迷影響，上屆冠軍江蘇蘇寧因為財困散班，中超轉會市場更是異常淡靜，可見「金元足球」未見成效，泡沫就已爆破。

作為中超贊助商的Nike，上月與多個外國品牌齊被翻舊賬，被指去年曾經表態拒絕使用新疆棉花，以及作出關注有關新疆維吾爾自治區強迫勞動的聲明，內地網民隨即號召抵制Nike，並要求國家隊與中超撤換贊助商。不過，據報Nike早在2009年已開始跟中超合作，到2018年又續約了10年合約，贊助總金額更高達36億港元，解約隨時涉及巨額賠償，所以中國足協一直充耳不聞，未有就事件表態，只有個別球會在微博發放操練的相片時，刻意用軟件刪走了服裝上的Nike商標。

江蘇奪冠108日後解散

受到疫情拖累，全球經濟大受打擊，中國足球壇亦未能倖免，上屆中超冠軍江蘇蘇寧就因為公司蘇寧集團財困而要解散，部份球員更被拖欠薪金，由奪冠至停止營運僅隔108日，在世界球壇實在相當罕見。

自廣州恒大（現稱廣州隊）2011年以中甲冠軍身份升上中超後，便在轉會市場大展拳腳，中超隨即步入「金元足球時代」，整個聯賽的轉會總支出，由2010年的268萬歐元（約2,496萬港元），急升至2,450萬歐元，至2015年突破1億歐元大關，達到接近1.5億歐元。2017年，中超各隊增兵的總支出達到超過5.4億歐元的高峯，當中巴西中場奧斯卡杜斯山度士，亦是在當年以6,000萬歐元身價，由車路士轉投上海上港（現稱上海海港），成為一時佳話。

不過，隨着中國足協出手調控，加上經濟前景不明朗，今季中超轉會市場交投非常淡靜，由阿根廷勁旅河床轉投深圳的「標王」祖安昆特路，身價亦僅為590萬歐元，連奧斯卡當年轉會費的十分一也達不到。更諷刺的是，近10季8度封王的廣州隊，竟然要以「全華班」展開新球季，成為了金元足球沒落的一大佐證。

廣州有出冇入「全華班」

近年逐步轉變組班方針的廣州隊，已連續三年在轉會市場「只出不進」，由於外援荷西保連奴與塔利斯卡因為疫情滯留巴西，歸期未定，所以2人並未獲列入球隊35人大軍名單之中，意味這支一代中超班霸，在首階段賽事將要以全華班應戰。

不過，廣州隊所謂的全華班，其實亦包括了艾克森、蔣光太與洛國富等六名歸化兵，但教練簡拿華路仍然強調，在保連奴與塔利斯卡缺陣下，球隊實力難免大打折扣。「今年是我執教廣州隊以來最困難的一年。」他說。「保連奴從巴塞隆拿加盟後，每季可入20球，塔利斯卡大概也能入15球，大家可以算一下，這35球怎麼找回來？球隊整體實力可以很強，但如果缺少了關鍵人物，問題還是很大。」

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