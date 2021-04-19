上個周末兩場瑞超心水都開出，不過最激氣就係推介卡爾馬W，足智彩竟然冇開盤，搞到蜑家雞見水。講起唔開盤，意甲、西甲都去到尾聲，應該都有好多疑點賽事，特別係已經篤定降班球隊嘅盤唔開，大家真係要小心。

西甲周中就加開快車，三頭馬車爭標就當然好刺激，不過大家唔好忘記西維爾（紅衫），雖然爭冠就真係只得數字上可能，不過爭前四決心好夠，歐聯出局後戰績亦十分穩定，唔經唔覺已三連勝，上仗作客反勝皇家蘇斯達，表現好對辦。難得隊波名氣唔夠三強響，盤口唔算好辣，周三作客利雲特，世界博彩公司平均值，西維爾客W有1.69倍，讓半/一仲有高水，非常值博。

西甲護級安全線一般就較英超低，大約36、37分已經足夠上岸，利雲特家陣有38分在手，隊波唔似想爭歐霸盃資格，可以預期季尾幾場繼續風流波放分。講真利雲特近期就真係差，近四仗只贏過包尾嘅伊巴，其餘全部輸晒，上仗對維拉利爾都輸到1:5，認真肉酸，今次對攻力更強嘅西維爾，隨時又大敗。

西甲護級形勢都幾亂，周三就有場護級大戰，由艾爾切主場對華拉度列，2隊相差1分，一場勝負就足以改變排名，預雙方都會幾保守；睇世界博彩公司平均值，呢場波和局只得3.01倍，係今周西甲和波最熱一場，信莊家眼光，就跟呢場「D」。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。