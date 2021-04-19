利物浦周一雖然有沙迪奧文尼結束英超九場入球荒，半場取得1:0領先優勢，但戰至87分鐘終於失守，被迪亞高洛蘭迪頂入追和的一球，最終被主場的列斯聯以1:1逼和，錯失升上聯賽榜前四位的機會。

利物浦今戰上半場形勢佔優，開賽5分鐘，堤亞高艾簡達拿遠射被列斯聯門將梅斯利亞單手托出底線，羅拔圖法明奴在17分鐘遠射又未能逃過梅斯利亞十指關。24分鐘，紅軍差點先失球，法賓奴泰華利斯在後場傳球失誤，加雲菲臘斯截得皮球後傳交班福特，後者單刀殺入禁區但被艾利臣比加出迎化解。到了31分鐘，迪亞高祖達長傳，接應的阿歷山大阿諾特傳中，沙迪奧文尼射入空門，射入自1月28日對熱刺以來在英超的第一球以及今季各項賽事第13球，助紅軍領先1:0。

列斯聯在下半場反撲，69分鐘有積夏里遜窄角度近射被艾利臣擋出，班福特75分鐘在禁區內則射中楣，其後，泰拿羅拔斯近射被艾利臣擋出。而在後備上陣的穆罕默德沙拿在85分鐘在殺入禁區施射越門而出，錯過為利物浦拉開比數後，列斯聯在2分鐘後便由迪亞高洛蘭迪接應積夏里遜開出的右路角球頂入而扳平1:1。

補時階段，法明奴在左路殺入禁區後傳交後備上陣的阿歷士張伯倫，惟後者射門被梅斯利亞沒收，利物浦最終被列斯聯以1:1逼和，今季英超在有領先優勢之下失了13分，較之前兩季加起來還要多。紅軍2018/19球季在領先之下失了6分，上季則在領先之下失了5分。

利物浦與列斯聯各得1分後，目前以32戰得53分續居英超第六位，落後第四位的韋斯咸2分，46分的列斯聯繼續排第10。

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