周日歐洲12支頂級球會宣佈，將會組成歐超聯的消息震撼體壇，有人認為他們是反抗歐洲足協「強權」的抗爭者，亦有人認為他們才是真正的「強權」企圖統治球壇。無可否認，這12支歐洲頂級球隊的對碰，叫座力肯定會比起一場普通聯賽為強，面對美國資金的「利誘」及永不降班的「特權」，這12支歐洲豪門決定「脫歐」另起爐灶。

消息曝光後，不但直接受到威脅的歐聯主辦單位歐洲足協，早於各隊宣佈參戰前急發聲名，警告12支參賽球隊要「適可宜止」，更威脅歐超聯球隊恐會被禁止參加歐洲賽之餘，更連同國足總威脅就連國內本土聯賽亦會被踢走，球員甚至亦不可以參加世界盃。不過身兼歐超聯董事長的皇馬主席佩雷斯，卻無懼威脅甚至揚言自己籌組世界盃。

筆者先不作取態支持那一方，先設想一旦歐洲各大豪門真的全數被踢出歐聯，到時候歐洲賽只餘下一些二線球隊「圍威喂」，如英超的李斯特城、韋斯咸，西甲的西維爾、維拉利爾，意甲阿特蘭大、拿玻里等，叫座力不但比不上現時的歐聯，更肯定輸給「競爭對手」歐超聯，到時候的歐聯恐變成另一個《勁歌金曲》，反觀新興的歐超聯勢成《chill club》一樣，搶盡觀眾收視。

然而這個歐超聯的「收視率」，可以媲美現時的歐聯甚至世界盃嗎？筆者就不敢苟同，正所謂物以罕為貴，當這些豪門大戰恆常每周進行，部份觀眾難免會覺得生厭，正如近年歐洲足協舉行的歐國聯一樣，那些國家隊的強強對碰變得不再罕有，國家隊賽事的關注度亦明顯下滑，遠遠比不上四年一度的歐國盃或世界盃。

加上歐超聯的頂級豪門，將擁有絕對的地位、資金贊助及特權，變相扼殺「李城童話」神奇奪冠、「意甲之光」殺入歐聯最後八強，這些小球會創造大奇跡的可能。而且不用降班的制度，變相令部份戰力不足的豪門，在確定未能晉身淘汰賽後，恐會「Hea踢」甚至放棄比賽，以換取賽會更多贊助，如同部份NBA球隊為了選秀權在季尾「Hea戰」一樣，同樣非常趕客。故不論歐超聯最終成功與否，筆者預料兩項賽事一旦同時進行，整體收視率及關注度，恐不及現時的歐聯或四年一度的世界盃。

文：尊嘉

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