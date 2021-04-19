榜首的拜仁慕尼黑雖剛接到教練費歷克季尾離隊的消息，不過球隊始終是班霸，而且在歐聯出局後會專攻聯賽，在周二的德甲迎戰第五位的利華古遜時，就算陣容不整，相信仍然能贏；「讓球」拜仁讓x球捧上盤。（球賽編號：星期二37；明日2:30am開賽）

拜仁在上周於歐聯出局，但上周六已收拾心情，於聯賽作客以3:2擊敗第3位的禾夫斯堡，目前以29戰得68分居首，領先次席的RB萊比錫七分。雖然在擊敗「狼堡」賽後，盛傳與球隊體育總監沙歷咸美錫不和的拜仁教頭費歷克宣佈希望季尾離隊，但相信對球員影響不大。正如拜仁隊長兼門將的紐亞說，球員會努力爭標，作為向費歷克送行禮物。今迎利華古遜時，拜仁雖續缺前鋒羅拔利雲度夫斯基、中場哥列斯卡及基拿比等主力，但前鋒祖普莫亭腳風頗順，配合主力如湯馬士梅拿及甘美治等，拜仁仍有力勝出。

利華撼前4隊6場不勝

利華古遜要搶分爭前四踢下屆歐冠盃，不過球隊今役仍不乏傷兵，中場巴姆加特寧加及後衞拿斯賓達等都未能候命，而且利華古遜今季在聯賽鬥前4球隊只得2和4負，並只得一場贏盤（見附表1），今役受讓亦不宜高估。另外，由於拜仁近三次鬥利華古遜全勝，當中有2場都以4:2勝出，而且拜仁今季的總入球分佈當中，4次開[6球]都是於主場取得（見附表2）；喜歡扒冷可兼顧今役開[6球]。

萊比錫有績跟追角球「細」

至於早場科隆迎RB萊比錫則宜取角球開[9.5球]「細」。尾二的科隆要搶分護級，但近9場僅2和7負，不過球隊近11場聯賽有9場角球開「細」（中位數[9.5球]），RB萊比錫近12場有開角球盤的比賽更有10場角球開「細」（中位數[9.5球]），今役要再追角球開「細」。（球賽編號：星期二6；明日0:30am開賽）文：數人

熱選 星期二6 科隆角細[9.5]（X）x 星期二37 拜仁慕尼黑（上） 2x1

冷推 星期二37 拜仁慕尼黑[6球]（x）

利華古遜今季聯賽鬥前四盤路麻麻

日期 戰果（半場） 讓球主客和 讓球

30/01/2021 客負〈2〉RB萊比錫0:1（0:0） +1（和） +0.5/+1（輸）

23/01/2021 主負〈3〉禾夫斯堡0:1（0:1） -1（輸） 0/-0.5（輸）

02/01/2021 客負〈4〉法蘭克福1:2（1:1） -1（輸） 0/-0.5（輸）

19/12/2020 主負〈1〉拜仁慕尼黑1:2（1:1） +1（和） +0.5/+1（輸）

26/09/2020 主和〈2〉RB萊比錫1:1（1:1） +1（贏） 0/+0.5（贏）

20/09/2020 客和〈3〉禾夫斯堡0:0（0:0） -1（輸） 0/-0.5（輸）

〈〉內為聯賽排名，截至19/04

拜仁今季總入球分佈

0球 0次（0次）

1球 5次（1次）

2球 7次（4次）

3球 8次（3次）

4球 7次（3次）

5球 10次（4次）

6球 4次（4次）

7+球 4次（3次）

（）內為主場入球分佈

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鹿島副選盃賽「大」爭表現

傳統勁旅鹿島鹿角今季在日職表現一般，在周二的日聯盃A組迎戰同樣在分組賽兩戰全勝的北海道札幌岡薩多時，亦沒有穩勝把握。不過，由於鹿島與札幌在盃賽的入球都偏多，今役宜取[2.5球]「大」。（球賽編號：星期二1；今日6:00pm開賽）

比起日職及天皇盃，日聯盃可說是日職球隊較不為重視的賽事，甚至有雞肋之感，因此不少球隊都愛派副選或年輕球員上陣，連帶連戰果亦變得難以預測。鹿島鹿角今季在日職表現一般，目前以9戰得11分排第12位，不過，他們在日聯盃卻表現不俗，於A組兩戰全勝，這可能由於球隊的副選如門將權純泰、後衞關川郁萬及中場舩橋佑難得有機會擔正，都全力爭取表現，難怪鹿島近仗在盃賽的入球都偏多，近6場盃賽有5場都開「大」（見附表）。

無獨有偶，目前在日職排尾五的札幌岡隆多，亦同樣在日聯盃表現醒神，兩戰全勝，當中包括以5:1大破今屆以守得穩見稱的鳥棲砂岩。今訪鹿島時，腳風甚順的前鋒安達臣盧比斯料會正選列陣，相信亦有力射破鹿島大門，今役料入球不會少。

入球大細

星期二1 鹿島鹿角大[2.5]（X）

鹿島鹿角近6場盃賽總入球偏多

日期 賽事 戰果（半場） 入球大細*

27/03/2021 日聯盃 客勝福岡黃蜂5:1（3:0） 大

03/03/2021 日聯盃 主勝鳥棲砂岩3:0（1:0） 大

12/08/2020 日聯盃 客勝清水心跳3:2（1:1） 大

05/08/2020 日聯盃 主負川崎前鋒2:3（0:1） 大

16/02/2020 日聯盃 客負名古屋鯨魚0:1（0:1） 細

21/12/2019 天皇盃 主勝長崎成功丸3:2（2:1） 大

*中位數2.5球

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諾域治趕封王捧[半勝]

周二英冠上演榜首大戰，由榜首的「金絲雀」諾域治迎戰次席的屈福特。已肯定來季回升英超的諾域治，今役只要擊敗屈福特就能提早封王，戰意毋庸置疑；由於金絲雀近仗在主場愛做急先鋒，今役一於捧他們開[半勝]。（明日1:00am開賽）

經過上周六的聯賽，今季才剛由英超降班英冠的諾域治已肯定可於來季重返英超，目前以42戰得90分居首的金絲雀，由於領先次席的屈福特八分，今役只要擊敗屈福特，就能提早封王。雖然金絲雀今役有後衞基安諾里斯停賽，又續有中場魯比等傷兵，但前鋒貝安迪亞近仗頻有「士哥」，加上球隊近6仗有5場開[半勝]，今役宜取諾域治[半勝]。

屈福特為保些微封王機會，今役亦不會放軟手腳，但他們今役續缺前鋒迪尼等，又有後衞基高費文尼亞坐波監，加上近7次訪諾域治4次半場已落後，難看好。

至於第4位的賓福特迎第8位的卡迪夫城，由於兩隊實力相若，而且賓福特近況回落，近6場有5場打和，今役不妨博再和。畢竟，賓福特今季主場聯賽打和八場，是主場和波第二多球隊。（明日1:00am開賽）

混合過關

星期二（待定）諾域治[半客]x

星期二（待定）賓福特和2x3

今輪英冠數字密碼

4 諾域治近7次迎屈福特4次半場領先

5 賓福特近6場有5場打和

5 諾域治近6場有5場開[半勝]

8 賓福特今季主場聯賽打和8場，是主場和波第二多球隊

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費倫搶分護級吼「半大」

被捲入降班漩渦的費倫天拿，在周二的意甲聯到訪中游的維羅納時，當然希望可以成功搶分；不過，鑑於費倫近況麻麻，今役又要作客，就算想力爭主動，亦未必可以如願搶分，寧願信數據，取今役半場開「大」（中位數1.5球）。（球賽編號：星期二x；明日2:45am開賽）

費倫天拿目前以31戰得30分排第16，只差尾3的卡利亞里5分，若再不成功搶分，護級形勢隨時變得水深火熱，故今訪維羅納時必拚。不過，問題是費倫天拿近仗雖然努力爭取主動，亦不時在上半場已有進賬開出「半大」（見附表），可惜都功敗垂成，始都是輸多贏少。今役費倫天拿雖然只有攻擊球員高哥連缺陣，其餘主力如前鋒列貝利及中場卡斯度維利等都可以候命，都難以向他們投下信心一票，寧取他們開「半大」。

維羅納近況亦麻麻，近6場只得1勝5負，今役又料續缺隊長兼中場的米基爾維洛素等球員，就算有主場之利，今役亦勝負難料。不過，維羅納有中場達高拿索域近仗腳風頗順，另一中場安東連巴拿克亦把握力不俗，不難於上半場射破費倫天拿大門。

半場入球大細

星期二X 維羅納半大[1.5]（X）

費倫天拿近仗聯賽常「半大」

日期 戰果（半場） 半場大細*

17/04/2021 客負薩斯索羅1:3（1:0） 細

11/04/2021 主負阿特蘭大2:3（0:2） 大

03/04/2021 客和熱拿亞1:1（1:1） 細

21/03/2021 主負AC米蘭2:3（1:1） 大

13/03/2021 客勝賓尼雲圖4:1（3:0） 大

07/03/2021 主和帕爾馬3:3（2:1） 大

*中位數1.5球

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